Och grutjes, welk een OPHEF toch weer in de vredige edoch eeuwig preutse kaboutertjesenclave Nederland! Hebben ze een keer openbare kunst die wél iets voorstelt en waarvan je je niet afvraagt wat voor gesubsidieerd-modernistische ruimtelijke stellage het moet voorstellen, en vooral waarom precies het midden op een rotonde staat, moet het weer gecensureerd, gecanceld en kapot. Want: NAAKT! PIEMEL! En wát voor piemel! Sinds het bijna twee meter lange babyarmpje van Dirk Diggler in Boogie Nights hebben wij niet zo'n door onze lieve Heer mooi ferm geschapen feitelijk biologisch geslachtskenmerk gezien. Wat is daar nou weer mis mee? JALOERS? Kunst die doet wat het moet doen: mensen aan het denken zetten. Aanzetten tot discusie. Ophef, woede, verdriet, plaatsvervangende schaamte en vragen oproepen. Kom je tegenwoordig echt niet meer tegen in het Stedelijk of aan de Rietveld heur, want alles mot policorwoke. Okee, en transgender, waar deze Almeerse buitenkunstsessie over gaat. Uiteindelijk ontkom je nooit aan de verwokisering van de kunsten maar soit, het is wel een goede plaat. Toch? Zo'n vleesjoekel precies onder dat nét niet verhullende door jongens én meiden draagbare stukje haute couture en dan een soort van androgyn MariekeLucas-lichaam vol polariserende tattoos, kostelijk plaatje! Maarja. Naakt hè? Een lul hè? Mag niet hè? Holland herkent reflexen, de preutse gereformeerde samenleving zit diep in de genen van koopman, dominee en imam. Bovendien gaf de gemeente Almere (lol) meteen al het slechte voorbeeld door deze fiere genotsknots, toch een stukje stuk vrijheid van expressie, doodleuk weg te censureren bij het WTC te Almere (lol), want goeie sier maken over LHBTQI met kunst is mooi maar het moet niet teveel internationale bezoekers afschrikken natuurlijk. Hahaha een burgemeester die kunst censureert! Ja, laf bukken en op voorhand knielen, ook daarin herkent den Hollander al snel zijn reflexen.

Prins de Vos, 'Boys do cry'.