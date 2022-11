sommige ideeen zijn goed, maar in deze compromisregering met D66 en lijfsbehoud van Rutte gaat er natuurlijk helemaal niets voor NL gebeuren. Afgezien dat we 6000 tolken ophalen uit Afghanistan waarvan er geen enkele NLs of Engels spreekt, 20 IS bruiden, die allemaal niets anders hebben gedaan dan koekjes bakken en cruise schepen vol met Afrikaanse studenten uit Oekraine, omdat we ze zo lief vinden ... Wat zijn we toch ontzettend lief en naief met zijn allen. Cq vreselijk destructief bezig !