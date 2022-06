Geert Wilders laat keer op keer zien dat hij handelt in het belang van Nederland en Nederlanders in het algemeen. Het maakt niet uit of je veel, modaal of weinig verdient. Of dat je oud of jong bent.

De VVD handelt puur uit eigenbelang. Ze zitten er voor zichzelf en hun vriendjes. Wat ze met Nederland willen doen is dus alleen voordelig voor henzelf, maar nadelig voor de rest van de bevolking inclusief hun eigen achterban.

Dit is echter al sinds de jaren 60 gaande. Het bedrijfsleven wilde toen snel goedkope arbeidskrachten hebben, dus haalden ze een hele lading Rifberbers en Bergturken hierheen. Dat dit gevolgen heeft voor de samenleving en leefbaarheid was niet hun probleem. En iedereen die dit aankaartte werd meteen weggezet als racist en nazi, want je mag hun belangen niet in gevaar brengen.