Er zijn mensen die denken dat ze daar staat omdat ze de dochter is van Loek Hermans (is ook zo). Er zijn mensen die denken dat ze daar staat omdat ze de politiek assistent was van Mark Rutte. Maar ze staat daar, omdat ze zichzelf is. Ze is Sophie Hermans. Nu al de slechtste premier die we nooit gehad zullen hebben. Een politiek lichtgewicht die zichzelf naar de hoogste rangen van een partij in verval heeft gebluft, die als ja-knikkende vaandeldrager van het kritiekloze vvd-Volk van Laaf op plek drie van de startopstelling is gesjoemeld, in de eerste plaats omdat ze de dochter van Loek Hermans is en in de tweede plaats omdat ze de politiek assistent van Mark Rutte was. En bij het minste geringste vlaagje tegenwind zakt mevrouw compleet door haar hoeven, is het niet als de complete oppositie haar het vuur na aan de schenen legt, is het wel omdat Geert Wilders een van zijn bekende quasi-lollige sneertjes uitdeelt. In de vvd-klasjes leren ze je om te gaan met de aanvallen van DIE TIRAN, maar daar is Sophie Hermans nooit geweest. Immers, zij staat daar alleen maar omdat ze de dochter van Loek Hermans is, en omdat ze de politiek assistent van Mark Rutte was.

Eeeeeeeeene

Tweeeeeeeje

Drieje