Dussss jarenlang hebben ze ervoor gekozen om geen overcapaciteit van IC bedden te hebben en Rutte dacht dat daar brede politieke overeenstemming over was. Ze konden wel een korte piek opvangen maar geen langdurige piek zoals nu met corona.

Was er dan helemaal NIEMAND die een pandemie zag aankomen? Bij de griep van 2017-2018 was de zorg ook al overbelast, ook toen overleden jonge mensen aan enkel de griep en waren er veel longontstekingen en maar liefst 9500 doden in enkele maanden, wat dus korter maar feller was dan corona nu. En niemand die dacht, goh, er moet wat gebeuren?

En waarom niet meteen een FFP3 mondkapjes fabriek gebouwd? De schade aan de economie kost vele miljarden. De mondkapjes die we nu dragen doen feitelijk niks, ze houden geen virussen tegen, alleen de grote speekselspatten.

Voor een miljard euro zorg ik dat er binnen een half jaar een fabriek staat, desnoods in een leegstaand pand. We hebben hier knappe koppen die machines voor ASML maken, die kunnen we echt wel uit belang van nationale veiligheid op een simpele mondmaskermachine zetten. Dan was iedereen vanaf het begin veel beter beschermt en konden we rustig de vaccins afwachten.

Als ik een paar willekeurige scholieren van een ICT opleiding aanwijs dan weet ik zeker dat ze beter problemen kunnen oplossen dan het Unilever / Shell gespuis dat nu ons land bestuurd. We hebben godver 2,4 miljoen opvragingen in het CIOT systeem per jaar, dat kunnen ze wel, maar gewoon een land besturen dat zit er niet in?!