We hebben Andrélon-reclames met meer volume gezien. Ze somde een hele reeks problemen op die onder 12 jaar vvd zijn ontstaan of verergerd: wooncrisis, asielcrisis, stikstofcrisis. Ze vergat bestuurscrisis maar dat is wellicht de koepelterm. Ze vertelde dat burgers zitten te wachten op een vvd die niet vandaag, maar gisteren aan de slag gaat met die problemen - alsof de vvd pas vorige week de grootste partij werd en zelf ook geschrokken is van de puinhopen die het aantrof in Den Haag. Ze verklaarde dat er een goed vvd-verhaal moet komen. Geen beleid, geen actie, maar een verhaal. Verder neuzelde de dochter van partijdino Loek Hermans en de voormalig politiek assistente van Mark Rutte over haar moeder, en over appelsap.

Maar het meest veelzeggende was het moment waarop ze verklaarde dat sommige mensen denken dat ze enkel de fractieleider van de vvd is omdat haar vader Loek Hermans is, of omdat ze voor Mark Rutte werkte. Terwijl ze SOPHIE HERMANS is - en de hele zaal applaudisseerde, langdurig, als wilden ze hun eigen ongemak uit de zaal verjagen. Daar stond de fractieleidster van de vvd, welbekend in Haagse kringen als Dochter Van Loek en Assistente Van Mark en ook al een keer gesloopt door de oppositie, maar onbekend bij het grote publiek, om zich voor eens en altijd voor te stellen als het meisje dat aan het einde van de rit van Mark Rutte het grote gevecht met de eigen partijnavel aan ging. Dit topic is voor de archieven, zodat we altijd kunnen zeggen dat we er bij waren toen de vvd met een lauwe zucht ineen zeeg.

De hele toespraak, voor wie wil lachen om niks

Sophie is niet de enige vvd-nietsnut zonder levenservaring

Update: hahahahahahermansjetoch