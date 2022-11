Premier Rutte wisselde weer eens soepel van petje, ging als "partijleider van de vvd" de fractiekamer in, zei tegen aanstaand burgemeester Brekelmans dat ie z'n opstandige muil moest houden en knipoogde naar winkeldochter Sophie dat ze achteraf best mocht zeggen, en nog eens zeggen, en nog een keer herhalen, dat ze als fractieleidster een "pittig gesprek" had gevoerd met de premier. Die daar dus niet als premier zat, maar als partijleider die de partij in het kabinet vertegenwoordigt. Als "voorman", zei Rutte zelf, want "leiders" hadden we alleen in de jaren '40 (wtf?).

De woordvoeringslijn is dat de fractie het prima vindt om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen op locaties die niet bestaan, in afwachting van doorstroming naar woningen die niet gebouwd mogen worden. De fractie maakt zich alleen een beetje zorgen over de hoge instroom. Daar gaat de "voorman" iets aan doen, zeiden zowel hijzelf als zijn steeds minder goed verkoopbare geworden winkeldochter. Woorden die prompt weersproken werden door asielsecretaris Eric "Hoe meer asielzoekers hoe beter" van der Burg (vvd), die zei dat er helemaal niks te doen *is* aan de hoge instroom.

Zo kwispelde de staart de hele hond, die vermomd als parlementaire pers de hele dag voor een gesloten deur stond te hijgen tot ze dit bot, deze politieke smoes waar helemaal niemand behalve de vvd zelf nog in gelooft, kregen toegeworpen. Sure, er waren kritische vragen, maar die dwangwet is een feit en hij is zelfs "permanent" ingevoerd, als het aan vvd'er van der Burg ligt. Lekkere middelvinger naar die halve ton Hollanders die dakloos is, de vele jongeren en jongvolwassenen die geen woning kunnen vinden en ook naar de gemeenten die er wéér een ondankbare Haagse taak mee in de maag gesplitst krijgen.

Bron: Telebelg

Terwijl de vvd zich tegelijkertijd als de dweil (Rutte) én de open kraan (Van der Burg) van de asielstroom probeert te verkopen in een politiek relletje dat een kabinetscrisis waard is (maar weigert te worden) heeft niemand het over waar die Ericvanderburgers moeten wonen, waar die mensen moeten slapen als het niet op stoelen mag, moeten poepen als je ze niet in je voortuin wilt, moeten werken als ze dat niet mogen, niet kunnen of gewoon niet willen. Hoe al die mensen die nooit meer weggaan onze taal gaan leren, onze democratie gaan begrijpen en onze cultuur gaan erkennen. Hoe ze leren dat religie een persoonlijke overtuiging is en geen stok om anderen mee in het gareel te knuppelen.

Dat homo's en vrouwen hier óók rechten hebben, dat vrijheid """niet vanzelfsprekend""" is, zoals bij alle brave burgers die wel eens boos zijn op Feesboek jaarlijks rond 4 mei wordt ingepeperd, door dezelfde slag mensen die klappen als zeehonden voor het voornemen dat er "geen plafond op het aantal afdwingbare plekken" mag zijn, waar D66 trots mee pronkt:

Noem ons maar weer rabiaat racistisch nuchter Hollands, maar in een land waar klimaatmaffioso als Johan Vollenbroek hun zakken vullen (hij is onderhand miljonair) met "koop mijn milieu-advies, of anders stap ik naar de rechter om je leven te slopen", waar Hugo de Jonge (die niks kan) nooit 900.000 huizen zal bouwen, waar stikstof als een verstikkend dekentje over het land de democratie ligt en waar de vvd boven alles goed zorgt voor de vvd, gaan die miljoenmiljard asielzoekers per jaar nooit meer integreren in een vrije samenleving. Want integriteit wordt toch niet meer beloond - het is ieder voor ons eigen in een land waar de demografische tijdbom tikt.

Vroeger, toen de vvd nog hard durfde onderhandelen...

Oliemannetjesbelangen