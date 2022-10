Ja, het bericht stond vanmorgen ook in de Volkskrant. Men had er beter even een maandje mee kunnen wachten, want ergens in de tweede helft van november zullen we daadwerkelijk de 17,8 miljoen inwoners aantikken, en dat is dan exact een half jaar nadat we in juni de 17,7 miljoen aantikten. We groeien op dit moment dus met 200.000 mensen per jaar, elke 5 jaar een miljoen erbij. Hopelijk zakt de instroom weer iets als de toestroom uit Oekraïne afneemt, maar dan nog is de instroom veel groter dan in het recente verleden.

De reden dat er niet wordt gesproken over deze giga bevolkingstoename, is omdat heel 'Den Haag' weet waardoor het veroorzaakt wordt: immigratie en asiel, en een klein gedeelte natuurlijke aanwas, vooral op conto van kinderrijke allochtone gezinnen.

Stel dat die bevolkingsgroei te wijten was aan een enthousiaste voortplanting bij oorspronkelijke, autochtone vrouwen - quod non - dan zouden alle politieke partijen, met name linkse als GL, PvdA, en PvdD, enorme paragrafen in hun verkiezingsprogramma's hebben staan om die vrouwen te bewegen minder kinderen te 'nemen', pleiten voor afschaffing van de kinderbijslag, en wellicht belastingheffing vanaf kind 3 oid. Dan zou er ongetwijfeld worden geschermd met de milieudoelen die dan niet haalbaar zijn, het woningentekort, de leefbaarheid, etc, etc.

Daarover lees je nu niets, want als die bevolkingsgroei als probleem wordt erkend, volgt vanzelf de vraag wat men eraan denkt te gaan doen, en tsja, dan kom je toch al snel uit bij het drastisch inperken van immigratie en asiel, en daar moet je als 'fatsoenlijke' politieke partij verre van blijven, want dat is een (racistisch, fascistisch, nazistisch) thema van 'rechts'.

Dus: vrolijk in sneltreinvaart naar de 20 miljoen inwoners, en daarna verder.