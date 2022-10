De hele zaak tegen de moordenaars van Peter R. de Vries moet waarschijnlijk over, maar los daarvan is vandaag gestart met de rechtszaak tegen de opdrachtgever en andere betrokkenen bij deze aanslag. Aanstuurder Krystian M. en filmduo Gerower M. en Erickson O. staan daarbij voor het hekje en ondanks dat het vandaag nog om een pro-formazitting ging, dook het Openbaar Ministerie er direct met een gestrekt been in door te claimen dat het filmen en verspreiden van de aanslag met het doel om angst te zaaien ervoor zorgt dat het hier om terrorisme gaat. Deze escalatie maakt weinig verschil voor de daadwerkelijke schutters die toch al levenslang tegen zich geëist hoorden, maar is wel een serieuze stap voor de helpers die plots een stuk zwaardere aanklachten voorgeschoteld krijgen. Dat roep enkele interessante vragen op. Maakt dat van Taghi's maffiaclub een terroristische organisatie? Is Ridouan onze polder Bin Laden en schrijft hij daarom liefdesbrieven aan Mohammed Bouyeri? En was dat SEAL Team Six die vandaag bij de EBI in Vught wat recht kwam zetten? Met de inzet van het leger en bedreigingen aan het aders van de premier en het koninklijk huis zien we steeds meer Colombiaanse toestanden in ons landje en het zou ons niet verbazen als Netflix al druk meeschrijft voor het volgende Narcos-seizoen. We zijn nu al benieuwd welke plotwendingen er nog voor de deur staan.

UPDATE: Heb je het gedonder al: Amalia woont niet meer in A'dam en kan niet naar buiten door bedreigingen.