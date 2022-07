Justitie heeft een knakker aangehouden voor zijn rol bij de moord op Peter R. de Vries. Ene Krystian M., 26 jaar, uit Ochten - hij communiceerde deels in het Pools en aan zijn naam te zien zal-ie wel een Pool zijn. Hij zou de man zijn die middels de inmiddels bekende agressieve en kille appjes daders Delano Geerman en Kamil Egiert heeft aangestuurd. "Leeg die ding op hem", "Verneuk het niet", "Deze hond moet je hebben", appte hij onder meer. Voorts is Krystian een (vrij) ongezellige vent die al in de cel zat voor poging tot moord in Zeewolde in 2021, waar een andere Poolse man op klaarlichte dag werd volgepompt met lood. Ook werd Krystian al eens aangehouden voor het bezit van een vuurwapen, en eerder haalde de politie al een pistoolmitrailleur en een revolver uit zijn huis. In het strafdossier over de moord op Peterrrrrrrrrrr wordt Krystian nog aangeduid als NN-*4229. Volgens het AD (WIJ NIET HE RIDOUAN!) is Krystian te linken aan Ridouan Taghi. "M. is een belangrijke verdachte in de strafzaak onder codenaam Buizerd tegen Ridouans neef Anouar Taghi en acht anderen. Zij worden vervolgd voor onder meer het stelen van auto’s om die bij liquidaties te gebruiken. In die zaak wordt Krystian M. ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man die op 30 oktober 2019 in Utrecht met hamers, een honkbalknuppel en een moker op het hoofd en het lichaam geslagen werd, hetgeen hij maar ternauwernood overleefde." Waarom zat die Krystian niet gewoon ALTIJD al vast, horen wij u denken?

"Onder protest van justitie lieten rechters Krystian M. herhaaldelijk vrij uit voorarrest. Een officier van justitie noemde dat op een tussentijdse zitting ‘volstrekt onverantwoord'." Fijne dag nog verder!