: Die laatste zin is uiteraard waar, zie hoe minister Grapperhuis bij zijn begrotingsbehandeling vehement ontkende dat Nederland een narcostaat is. Ontkenning is de tweede fase van elk rouwproces.

Normaliter wil je in een beschaafd land niet dat je politie zich in het hoogste geweldsspectrum moet begeven, maar de realiteit is anders. Was het vroeger een handjevol verdwaasde terroristen, denk o.a. de aanslagen in 1972 in München en de oprichting van de GSG9, nu is de rot volledig in de eigen samenleving geïntegreerd. En, zoals dat dan gaat bij decadentie, een verdienmodelletje voor net iets teveel invloedrijke mensen.

Mijn plaatje hierboven is een karikatuur, behalve op een cruciaal punt: dat in een rechtsstaat misdaad nooit mag lonen. Een voorland, Brazilië. Gewoon een kijktip: Tropa de Elite, wat mij betreft één van de beste films van deze eeuw. Kwaad kun je alleen maar proberen uit te roeien aan de wortel, niet aan het andere uiteinde van het geweldsspectrum.