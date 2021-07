Voor de mensen die meer willen weten over de Italiaanse mafia (en dus voorbeeld voor de Mocromafia paupers in Nederland) kan ik een aantal boeken aanraden voor als ze deze zomer aan het strand liggen, op de camping staan of in een hotel ergens in de binnenlanden, en willen lezen hoe ongelooflijk ranzig, smerig en staatsontwrichtend de mafia is, want er is niks glamoureus aan die wereld.

In willekeurige volgorde:

1) Varese, F: Mafia Life: Love, Death and Money at the Heart of Organised Crime (2018)

2) Men of Honour: Truth About the Mafia. Giovanni Falcone & Marcelle Padovani (1992)

3) The Two Mafias: A Transatlantic History, 1888-2008 – Salvatore Lupe (2015)

4) Mafia Women - Clare Longrigg (1998)

5) Gomorrah: A Personal Journey into the Violent International Empire of Naples' Organized Crime System - Roberto Saviano (2008). Ook tv serie van gemaakt.

6) Mafia Republic: Italy's Criminal Curse. Cosa Nostra, 'Ndrangheta and Camorra from 1946 to the Present -John Dickie (2014)

7) Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia - John Dickie (2015)

Er zullen ongetwijfeld nog meer uitstekende boeken zijn maar deze heb ik zelf gelezen. En zo nu en dan legde ik ze weg omdat ze te depressief waren en dan vooral aangaande het ongelooflijke geweld tegen onschuldige mannen, vrouwen en ook kinderen.