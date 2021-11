"I love the smell of napalm in the morning" - Grapperhaus, 2021

Vergeet Mali, Uruzgan en Irak, want de volgende Nederlandse militaire missie vindt plaats bij de EBI in Vught en de rechtbankbunker in Amsterdam. Aangezien advocaten, kroongetuigen en misdaadverslaggevers niet veilig blijken voor de lange arm van Taghi wil het kabinet het leger inzetten bij de beveiliging van het Marengo-proces tegen Ridouan en zijn veertig rovers. De mocromaffia krijgt dus de volle vijf sterren op de GTA criminaliteitsscore. Qua bewapening komt de huidige politiemacht niet tekort, maar qua personeel wel en daarom wordt het tijd dat de landverdedigers bijspringen. We maken ons op voor geleende Duitse tanks in de straten, patrouillerende Apache's boven kansenwijken en precisiebombardementen van JSF's op vluchtend scootertuig. Vergeet uiteraard de snipers niet in de jacht op uithalers in containerhavens en dan kunnen we ook meteen die nieuwe Reapers uitproberen voor een wakend oog van boven. Dan wordt het tenminste eindelijk echt duidelijk wie de baas is op straat. De mocromaffia is gewaarschuwd: wie een narcostaat zaait, zal een narcostaat oogsten.

Vuist tegen criminaliteit