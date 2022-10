Je kunt zeggen wat je wilt over de PvdA maar voor een partij met maar negen zeteltjes draaien ze aardig mee in de landelijke top qua integriteits schandalen gedoe. Khadija Arib stapt op als Kamerlid (onder andere vanwege een gebrek aan steun van de PvdA) en nu komt er een nieuwe Kamerzetel vrij. De eerste die daarvoor gevraagd gaat worden is ex-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, maar die is opgestapt omdat ze geen vertrouwen meer had in ex-fractievoorzitter Lilianne Ploumen. De volgende op de kieslijst is Gijs van Dijk, die eerder (met zijn volle verstand, red.) opstapte omdat de partij onderzoek deed naar zijn 'grensoverschrijdend' gedrag. Maar wie welke grens nou heeft gesteld en heeft overschreden is nog altijd totaal onduidelijk. Nu noemen twee hoogleraren bij EenVandaag het onderzoek naar Van Dijk 'broddelwerk' (wij gingen zelf eerder voor: bullshit) en "Van Dijks advocaat Christiaan Alberdingk Thijm wil dat het rapport van Bezemer & Schubad ogenblikkelijk openbaar wordt gemaakt, want: "Gijs heeft niets te verbergen."". De grote vraag is: wat nu? Van Dijk terug in de fractie, alle geloofwaardigheid van Attje Kuiken weg en een eeuwigdurende fittie met het gekste kattenvrouwtje van Amsterdam? Of Van Dijk erbij als eenmansfractie naast Gündogan in de gang voor Op Vage Gronden Uit De Fractie Gezette Kamerleden? Of toch géén Gijs van Dijk in de Kamer omdat het eigenlijk ook van een totale sneuïgheid ook is allemaal? Chips, nootjes, bier & geknakte rozen, wij zetten ze klaar.