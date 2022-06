Bijzonder twitterdraadje van Arno Wellens, financieel journalist (o.a. ex-FTM) die zich de laatste tijd vooral lijkt toe te leggen op het zien van steeds grotere verbanden, naar aanleiding van ons bericht over het gedoe tussen ex-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en onder andere kunstenares Tinkebell. Tinkebell en Wellens organiseerden ooit samen Kamerplanttours over de Zuidas (dit klopt, daar waren wij bij, red.) en volgens Wellens eindigde die tour met een hoogtepunt in de slaapkamer. Wellens beweert dat Tinkebell hem daarna heeft geprobeerd te chanteren met die avond/ochtend gemaakte naaktfoto's, en wij denken dat dit iets zegt over de tijdgeest/MeToo/kunst/journalistiek/politiek/ethiek/fotografie/vult u zelf maar in. Maar we hebben eerlijk gezegd geen idee wat.

Andere Tijden

We'll always have de Zuidas