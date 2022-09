Sympathiek ingeleid trouwens - want het is nu eenmaal een sympathieke man! - met het vrij vertaalde Kaukasische gezegde: "Hoe hooggeëerd en langverwacht een gast ook is, het is nog leuker als hij ook weer op tijd vertrekt." Broedervolk! Daarna vervolgt hij lachend: "Dus ik denk dat mijn tijd ook begint te komen, voordat ik eruit geschopt wordt. Ik was ooit de jongste en minst ervaren. Inmiddels ben ik oud, en nog steeds onervaren." Al die juxtaposities, alsof Churchill door hem spreekt hè. We vermoeden dat het aangekondigde aftreden eigenlijk een soort verkapte versie is van turbodebiel Loekashenko's "de oorlog begint wel erg lang te duren".

Want we zaten natuurlijk vanaf het eerste moment bovenop die inzet van Kadyrovs moordmachines in Oekraïne. 12.000 all blacks werden en naar Oekraïne gereden en gevlogen. Maar voorbij zijn de dagen van Tsjetsjeense gepantserde prison trucks die vlak buiten Kiev met draaiende motor stonden te wachten om de gehele Oekraïense volksvertegenwoordiging naar een onbestemde bestemming te rijden.

Want al snel begon de islamitische branie van de mooist uitgeruste troepen aan Russische zijde het af te leggen tegen de NAVO-proxy met NAVO-wapens geleid door NAVO-inlichtingen. De Tsjetsjeense verliezen begonnen te stapelen, en de strijders begonnen simpelweg op te raken. In de mooiste gear om de drie seconde "Ahkmat Sila" [betekent Ahkmat (Ramzans vader) is sterk"] roepen en doen alsof je in een vuurgevecht verwikkeld bent voor TikTok-vids, bleek toch geen houdbaar antwoord op een uit-wedstrijd tegen Javelins bediend door een Oekraïens volksleger met een extreem hoog moreel.

Toen er nog hoop was

En deze Grozny Bounce ging HARD