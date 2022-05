Of deze man is gewoon aan het nudgen. Het doel volgens Poetin was de nazi's wegjagen. Nu Azovstal leeggehaald is zou hij de overwinning kunnen claimen zonder gezichtsverlies. Als hij slim is maakt hij nu een deal waarbij ze gebruik mogen blijven maken van de havenfaciliteiten op de Krim voor de vloot.

Hoe langer hij wacht hoe groter de kans dat de Russen met westerse hulp uiteindelijk uit heel Oekraine verdreven worden en ze er 100k doden en 500k orllogsinvaliden aan overhouden en de Krim ook verliezen.

Dan houden ze havens over die allemaal direct aan NAVO wateren grenzen.

Poetin is ook al ruzie aan het maken in Syrie met Israel. Als het daar een beetje serieus word dan wordt het al snel een oorlog op meerdere fronten en dan is het de vraag, concentreert hij zijn troepen, aandacht en middelen op moedertje Rusland of gaat bij nog een verloren strijd aan in het MO.

Zou trouwens goed zijn als daar de vlam in de pan slaat, daar even de Russen wegjagen en we zijn van heel veel terreur uit die hoek af.

Als bonus, we kunnen veel apothekers, architecten en artsen terugsturen naar veilig Irak, Syrie en de rest van de zandbak.