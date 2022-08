Opeens een idee voor een programma-format.

Gratis en voor niets voor de NPO.

Nodig twee of drie mensen uit van verschillende politieke snit.

En wat wetenschappers en mensen uit het veld.

Een programma waar naar een oorzaak en een oplossing wordt gezocht voor iets. En verkeerde aannames worden onderschept.

En mag je ook overnieuw doen een half jaar later.

Neem een uurtje.

Waarom is er een woning/energie/asiel/stikstof/banken etc.-crisis.

Hoe is dat zo gekomen.

Wat hadden we niet moeten doen.

Wat was een beetje naïef of dom.

Waarom deden we het dan toch.

En wat hadden we wel moeten doen.

En nu we dat weten, wat gaan we dan nu direct doen.

En wat gaan we voortaan anders doen. Wat hebben we geleerd.

En wat gaan we niet meer doen.

etc.

Analyse-Inzicht-Diagnose-Oplossing.

Of meerdere daarvan, dan kan ook.

Een stuk onderzoeksjournalistiek hoort erbij, maar dat is niet alles.

Leuk ook voor de PVV-ers. Kunnen die ook een keer concreet worden.

En belangrijk, als je ooit een referendum wil houden.