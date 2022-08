Plus alles wat vast zit aan die boeren bedrijven. Denk aan toeleveranciers, personeel, transport bedrijven, slachthuizen. Alles moet straks dicht. Waarschijnlijk gaat het over honderdduizend mensen die hun baan verliezen. En dat op een moment dat we met hyperinflatie te maken hebben. De prijzen in de industrie zijn met gemiddeld 30 procent gestegen. Er moet heel rap iets veranderen, anders zitten we binnen no-time in een heel erg diepe recessie. Een recessie waar we niet zomaar uitkomen.