Eigenlijk zijn er in Nederland drie soorten mensen:

1.) De "er is niets aan de hand beetje warm, fuck it!"

2.) De "paniek paniek paniek we gaan allemaal dood"

3.) De "mja, dit is niet normaal, maar kunnen we er nog iets aan doen?"

Ik schaar mezelf onder nummer 3. Er is iets goed mis, maar kunnen we op korte of lange termijn nog echt iets aan doen? Ik hoop van wel, ik denk van niet. Maar dit vraagstuk gaat niet over mij of zelfs mijn kinderen, het gaat over mijn kleinkinderen en hun kinderen.