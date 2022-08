Ach, dat domme gezeik van dat kabinet..... Ze doen helemaal niets wezenlijks aan dat asielcircus.

"Dat zou betekenen dat erkende vluchtelingen pas hun gezinnen naar Nederland kunnen laten overkomen zodra ze in een gewone woning zitten.''

Nou, dat is streng, zeg! Het zal er alleen maar toe leiden dat het ''Statushouders Eerst'' beleid dat door Utrecht en Amsterdam gedurende 6 weken of zo gevoerd wordt, zal worden verlengd en uitgebreid naar meer gemeentes. Want ach, anders moet arme Salem nog langer wachten om herenigd te worden met zijn vrouw en 5 kinderen.

De praktijk is evenwel dat Salem helemaal niet zo lang hoeft te wachten, zich tekort gedaan voelt wanneer hij niet binnen twee weken na aankomst een sociale huurwoning 'krijgt', en tegenwoordig een klein kind als 'kwartiermaker' vooruit stuurt naar Nederland, zodat hij en de rest van het gezin comfortabel per vliegtuig kunnen 'migreren'. Dit komt uit een artikel uit de Volkskrant van 15 juni jl:

"Salem Alasmar (44) uit Syrië had zijn aankomst in Nederland, bijna een maand geleden, wel wat anders voorgesteld. 'Ik dacht: ik ga me aanmelden in Ter Apel. Daarna gaan we naar een asielzoekerscentrum, waar we moeten wachten tot er een huis beschikbaar komt.''

"Half mei arriveerde Salem Alasmar op Schiphol met zijn gezin: vrouw Hamdya (41), dochter Ghader (21) en zoons Maher (14), Fahed (11) en Wahid (7). Ze kwamen naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Een zoon van 13 kwam al eerder naar Nederland en woont bij een oppasgezin in Emmen.''

"Marwan Alasmar (25), die eind 2020 in Nederland aankwam en na een verblijf in Ter Apel en azc's in Budel en Almelo inmiddels een huis in Steenwijk heeft, is vandaag op bezoek bij zijn broer Salem in Terneuzen. Hij laat de vertaalapp op zijn smartphone zien: 'Ik heb een vraag. Waarom ze hier iedereen in gebied ver van familieleden plaatsen?''

Tsja, ik zou zeggen dat Salem zichzelf in een 'gebied ver van zijn familieleden' plaatst; die familieleden van hem wonen immers in Syrië?

Maar het meest onbegrijpelijke is dat toegestaan wordt dat dat hele gezin hierheen komt om zich te 'verenigen' met dat 13-jarige zoontje, terwijl ieder normaal mens/overheid zou zeggen: Wat doet dat kind hier? Zijn hele gezin woont in Syrië; zet dat kind vandaag nog op een vlucht terug naar Syrië.

En later las ik dat op deze manier vorig jaar al iets van 2000 kinderen zijn binnengekomen om op deze wijze 'kwartier te maken'.

Nederland pakt helemaal niets aan. Nederland laat steeds meer over zich lopen.