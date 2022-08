Erg fraai is het allemaal niet. En ja, ik blijf voor goede, nagenoeg perfecte opvang in de regio. Zat Nederlandse bedrijven die met een beetje know-how en leidinggeven gesponsord door een fractie van de kosten van opvang hier een dorp of zelfs stad uit de grond kunnen stampen in Afrika of Pakistan of Libanon of Turkije.

Maar...

Nu opletten. Het niet opvangen van asielzoekers, hoe sober ook met slechts bed, bad en brood en zonder weekgeld leidt niet tot een oplossing. Sterker nog, we hebben hier al enkele tienduizenden illegalen rondwandelen waarvan sommigen crimineel zijn. Misschien dan toch maar liever een oogje in het zeil houden.

Je kan wel een NIMBY gemeente zijn maar dat zet geen zoden aan de dijk. Bij ons in de gemeente hebben we gewoon daklozenopvang, AZC en eigenlijk nergens last van.

Simpele oplossingen voor complexe problemen bestaan niet. Grenzen dicht? Hoe dan? Iedereen per direct terugsturen? Grotere kans dat ze je straks beroven dan dat ze terug gaan. En waar naartoe? Terug naar niets? Okay, NEXIT dan. Nou, er komen dagelijks meer immigranten aan in London dan in Nederland sommigen zoeken asiel, anderen duiken in de illegaliteit. Werkt ook niet dus. Strikte visa dan. Ja, slecht voor de economie. Ook niet. Nou Denenmarken dan maar. Daar gaat het immers geweldig. Valt ook tegen. Net zoals bij ons 5 % is moslim. Net zoals bij ons hebben ze daar "allochtonen" sterker zo'n 14% is allochtoon. Maar er zit een statistisch probleempje. Denen tellen alleen 1ste generatie allochtonen als allochtoon. Iedereen die Deens is geboren, of half-Deens wordt ook als Deens geteld. Doen wij ietsjes anders. Wij tellen alles mee. Westers, niet-westers. Bij de immigranten worden de terugkerende Nederlanders meegeteld etc. 1 moeder of vader is allochtoon en jij bent tweedegeneratie allochtoon en kinderen van Nederlandse ouders die "tijdelijk" in bijv. de Antillen woonde zijn weer allochtonen. Snapt u het nog? Ik niet.

Hoe dan ook. Dit probleem kan alleen maar pan-Europees opgelost worden en niet door 'grenzen dicht' te roepen of anders. Maar door de asielzoekers in de regio op te vangen. En heel goed. Kunnen ze van daaruit immigreren zoals heel veel niet-westerse immigranten ook gewoon doen.

Oh, ja. Was ik bijna weer vergeten te melden dat gemiddeld slechts zo'n 10% van de immigranten per jaar asielzoekers waren.