U komt bijna van alles te weten over De Staatssecretaris van Omvolkingszaken, dat hij niet drinkt, dat hij dol is op smurfen, dat hij dapper ende moedig terugkwam van reces vakantie om Ter Apel op te lossen, dat hij cola light drinkt, dat hij lid werd van de VVD door de Molukse treinkaping (was toch echt het CDA die het bevel gaf - red) dat hij opgroeide in Amsterdam Zuid-Oost en Oosterwolde (FRL) dat zijn ouders gescheiden zijn, dat hij zelf gescheiden is, dat hij zoveel energie heeft, dat hij een loopband op z'n werkkamer had, dat hij nog steeds excuses moet maken aan Sylvana Simons, dat iedereen trouwens nog excuses moet maken aan Sylvana Simons. En hij eet bitterballen!

Wat een held is het ook

In het AD "profiel" niets over Het Waarom van de Asielcrisis. Daarom leggen we het nog 1 x uit. Het gaat niet om Vluchtelingen. Het gaat niet om Vergrijzing. Het gaat niet om Diversiteit. Het gaat niet om Medemenselijkheid. Het gaat niet om Solidariteit. Het gaat niet om Mensen Helpen.

Het gaat om VNO-NCW die als de dood zijn dat ze straks 15, 16, 17, 18, 19, of 20 euro per uur moeten gaat betalen, en het gaat om de NVM die als de dood zijn dat huizen onder de drie ton weggaan. Het gaat om vette contracten met witgoed- en linnenboeren. Ter Apel = mensenhandel.

