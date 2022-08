Morgen de laatste dag Wales en dan nog wel een week vrij maar thuis. De oudste gaat een hele week open NK jeugd schaken dus rondhangen in Enschede en deels thuis om dat de jongste daar geen week wil zijn…..

Wales, een prachtig land. Vandaag de Corn Du en Pen Y Fan bewandeld, wat wel een stevige klim op het laatste stuk. Mooie uitzichten en een berg die aan één kant zeer stijl afloopt.

www.nationaltrust.org.uk/brecon-beaco...

Thuis gekomen in de hot tub de spieren rust gegeven.

Gisteren hier in de buurt vanaf het huisje een paar uur gelopen door de heuvels en velden van de boeren naar een stadje in de buurt. “Onze” boer is ons er weer komen halen, super aardige vent.

Onderweg een andere boer gesproken die zijn schapen bij elkaar aan het drijven was met z’n honden. Echt een zee aan schapen als ze bij elkaar staan! Toen hij hoorde dat we Nederlandser waren begon hij gelijk over de toestand met de Nederlandse boeren en wist er alles van. Onze boeren hebben in hem een medestander :)

Ik neem aan dat ze in Wales ook een stikstofprobleem hebben aangezien die velden vol liggen met….eh….stikstof van schapen en koeien.

Onderweg nog een schaap proberen te helpen bij zijn eigen weide te komen. Soms kruipen ze door een gat in een heg en weten niet terug te komen. Schapen zijn niet de slimsten. Dat ging niet zo want bang voor ons, probeerde door een stuk gaas ter grote van een hazengat te kruipen en onder een heg, stom dus. De jongste is een dierenvriend dus wilde echt helpen. Hield een hek een beetje open, tegelijkertijd de koeien er binnen houden. Dat gaf de onsterfelijke quote “kunnen jullie opschieten met hierheen te jagen, die koe zit aan mij te likken”! Stapte niet weg, likkende koe of niet.

De beste baas maakte zich nog wel wat zorgen dat het niet gelukt was, vond het schaap zielig zo alleen.

Tot zover de avonturen hier. Morgen moet ik mijn vrouw naar een quilt-expositie in Llandudno brengen….. daarna mijzelf daar maar zien te vermaken.

Oh ja nog een mooie en typische Britse quote over het weer, door “onze” boer. Op de vraag hoe het weer onderweg was tijdens de wandeling, vertelden we dat het even iets regende, maar niet bijzonder veel. “Well yeah, rain that doesn’t make you wet”.