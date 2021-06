Ik zat eens te kijken wat Google hier over te melden heeft. Heel gek, enkel stukken over dat de man ernstig de democratie aantast door lbgtBBQ te gaan verbieden (of in die strekking). Bij duckduckgo echter vind je de nuance. Inderdaad, hij wil het tonen van lrdprfBBQ+ materiaal aan, over en voor kinderen verbieden. En wat je na je achtiende doet, dat mag je volgens Orban maar lekker verantwoorden tegenover god, wat hem betreft moet je zelf maar weten wat je wil of doet.

Het gaat hem dus om het opvoeden van kinderen en het aanleren van de voor zijn land geldende normen en waarden onder de jeugd. Of anders geschreven, het beschermen van de jeugd voor de (in Hongaare ogen) afwijkende moralen, gedragingen of absurditeiten. En van dat laatste hoeft Orban enkel maar te verwijzen naar de US, waar kinderen rond de 6, 7 jaar al aan de hormonale medische ingrepen gaan omdat 'ze in een verkeerd lichaam zijn geboren'.