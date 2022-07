Goedemorgen. We hebben even een nachtje doorgehaald op de onderzoeksredactie om te verifiëren of deze tweet klopt. Accountnaam is correct. Het is geen trollgeintje van een bekende Portugese vakantie-ondernemer, het blauwe vinkje is ook waar waarmee we dus te maken hebben met een verified account. Foto is recent, want alles is groen, en bovendien nat, en dat klopt want gisteren regende het in grote delen van Nederland. Kortom: deze tweet is de keiharde realiteit & als land zijn we volledig naar de klote. Straks, bij de Maasbrugggen, de Grebbeberg en de Wons-stelling worden de lupa's duurzaam naar het front gebracht. Groetjes, Kajsa Ollongren.