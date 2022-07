:

“ Twee recente schietpartijen en de vondst van een handgranaat in Leiden staan niet op zichzelf. Uit onderzoek van Sleutelstad en Omroep West blijkt dat er een nauw verband is met grof geweld tegen nachtclubs in Zoetermeer en Rotterdam, waarbij ook handgranaten en automatische wapens werden gebruikt. Het beschoten woonhuis in de Merenwijk en het bedrijf aan de Kenauweg waar een handgranaat werd gevonden zijn via een web van ondernemingen en adressen te linken aan de Zoetermeerse en Rotterdamse clubs.

De centrale figuur in dat grote netwerk van ondernemingen, bedrijfspanden en woonhuizen is de 33-jarige Leidenaar Ibrahim Y. Een deel van zijn bedrijven staat ingeschreven op het adres aan de Kenauweg in Leiden waar onlangs een handgranaat werd gevonden. Via een andere onderneming wordt hij gelinkt aan het woonhuis aan de Sparrenrode waar de kogels eerder deze week door de deuren en ramen vlogen. Ook het huis ernaast is direct aan hem te linken en is bovendien van dezelfde eigenaar als het bedrijfspand aan de Kenauweg.

Y. is de eigenaar van de eveneens met geweld geteisterde clubs Magnum in Zoetermeer en Blu in Rotterdam. “