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Peter R. de Vries - vijf jaar geleden

Applaus voor Peter

Vandaag precies vijf jaar geleden werd Peter R. de Vries op klaarlichte dag neergeknald in Amsterdam. Natuurlijk niet omdat onze nationale knuffel-R in de kofferbak van wat zigeuners rommelde of omdat hij spannende televee maakte over Joran van der Sloot, maar omdat hij als adviseur van de kroongetuige zijn hand overspeelde in een gruwelijke zaak met keiharde criminelen. Naast adviseur van de kroongetuige was-ie dus misdaadverslaggeverrrrr, probeerselpoliticus, journalist, grensrechterbetweter, God, plaskenner, vader, Hebdo-kraker, makelaar, Kasemfluisteraar, Ajacied, vriend, Boulevarddeskundige, Calimero, tafelheer en nog 1.000 dingen die u niet wil weten. Vandaag mag iedereen weer even bidden tot God of z'n prach-tige monument op het Leidse aanraken. Vijf jaar dood. Rip.
Update 12.00 uur - Ter ere van Peter R. de Vries klinkt nu de landelijke sirene

Tags: peter r de vries, peterrrr, prdv
@Mosterd | 06-07-26 | 11:35 | 146 reacties

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