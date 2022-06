Het gaat bij verkiezingen toch in de eerste plaats om de volksvertegenwoordiging te kiezen. Die controleren de macht (is de bedoeling). Er zijn best een hoop goede mensen onder, over verschillende partijen gezien. Helaas is er een meerderheid van jaknikkers die alles doen voor een klein clubje machthebbers in het kabinet, en het enigste wat van deze mensen gevraagd wordt, is stemmen bij het kruisje. Dan zul je een paar fletse figuren er tussen hebben, in het kabinet ook. Zie de Jonge, dat is typisch zo’n man die wel slim is in een carrière voor zichzelf te stroomlijnen en gewetenloos de orders van Rutte en Kaag uit zal voeren.

Het gaat er denk ik niet om dat die mensen dom zijn. Deels misschien, maar veel zijn doelgericht bezig om de belangen van een klein deel van de samenleving te dienen: grote bedrijven en lobbyclubs die als nuttige idioten prima dienst doen.

Rutte, Kaag enzovoorts zijn niet dom, ze zijn gewetenloze mensen die burgers als pionnen zien, en in geval van iets anders willen, hen nutteloze lastige mensen vinden.

Die macht zal niet zonder slag of stoot vertrekken, ook niet bij een politieke aardverschuiving, maar dat laatste is wel de enige optie om die macht stap voor stap in te gaan perken en burgers weer centraal te stellen.