"boeren krijgen veel subsidie", of, "2/3 van het inkomen van de boer is subsidie!".

Zo lekker makkelijk, vergeten dat de wet en regelgeving steeds en steeds zwaarder is geworden. Boeren moeten keer en keer voldoen aan nieuwe of strengere wetgeving.

Dáárvoor worden (bestaande) boeren gecompenseerd. Maar die wetgeving, die is minder in bijvoorbeeld Frankrijk waar ze zo ie zo niet die achterlijk lage stikstof limieten hebben.

En alle boeren hier weg? Tuurlijk is dat niet de oplossing, dan wordt het elders geteelt met nog meer transport bewegingen als gevolg.

Oekraïne wordt al een groot deel verbouwd en aan vee gehouden. Maar Oekraïne voldoet niet aan bijvoorbeeld de milieunormen of dierenwelzijn zoals in NL.

Dus wat is de "win" situatie hier nu echt? Dat we droog heide gebeid nog iets langer in stand kunnen houden? (Wat bij voorbaat al kansloos is). Dat we nog meer afhankelijk worden van externe factoren? (Gaat bij energie ook al zo goed *kuch*).

Het is een papieren werkelijkheid met een papieren oplossing. En dan wel een erg kortzichtige oplossing. Want is er al heel veel in de pijplijn aan ontwikkeling zoals stikstof kringloop. Maar ook dat kost de boeren een grote bak geld die ze zelf weer moeten financieren tot de overheid de volgende gekte door de strotten drukt.