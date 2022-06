Hierboven zie je het verschil tussen Pieter Omtzigt en het gros van de Tweede Kamer. Waar dat gros erg druk is met tweeminutenfilmpjes knippen van hun eigen bijdragen achter het spreekgestoelte, dan wel over de interruptie-tribunalen die er op volgen, zit Team Omtzigt in de avonduren tweeëntwintigminutenvideo's te knippen van ogenschijnlijk doodsaaie hoorzittingen, waarin alleen voorzitter Martin Bosma af en toe een grapje maakt. Maar alle gekheid in een sms'je: in die hoorzitting wordt glashelder uiteen gezet dat Mark Rutte minimaal drie wetten heeft overtreden door zelfstandig & alleenheersend te bepalen welke sms'jes gearchiveerd moeten worden, en welke weg kunnen. Heel veel mensen denken 'Houdt dat gezanik over die sms'jes nou nooit op?', maar dit gaat over een loepzuivere democratische principekwestie: de machtigste man van Nederland denkt dat de archiefwet, het recht en zelfs de Grondwet niet voor hem gelden door zijn sms-boxen naar eigen inzicht te wissen. Terwijl hele belangrijke staatszaken belanden in die sms-box, en daar beslist worden. Wat er besloten wordt op cruciale momenten dient te worden gearchiveerd - en dat maakt de huidige chef van de BV Nederland dus onmogelijk en dat maakt Mark Rutte een principieel ondemocratische premier. Wat ie dan wel is, laten we maar aan uw verbeelding. Maar wij twijfelen al een tijdje niet meer.

Toch even voor het plaatje

In de Tweede Kamer is een zogenaamde Handelingenkamer. Strikt genomen zijn dat alleen debatverslagen, maar het feit dat er twee eeuwen plus aan notulen ligt opgeslagen, geeft wel een beetje aan dat het fenomeen archivering een tamelijk belangrijke pijler in het fundament van staatsrecht en democratie is. En Rutte lapt dat aan zijn """ouwe Nokia""". Die Handelingenkamer is hieronder te zien: