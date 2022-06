Hier de notulen van 15 minuten. Ga nu wat anders doen.

Dus we zijn aan het evalueren, de goede wil is er echt, moeilijk moeilijk, 3500 ambtenaren nodig om alle whattsappjes te archiveren?!

Kijk! (Laat debiele beslisboom zien) We hebben een debiele beslisboom die op het netvlies van elke ambtenaar staat (behalve op die van Rutte), we zitten er echt bovenop.

Jammer jammer ICT, vraagstuk goed aanpakken, verbeterplan.

Dit gaat nog jaaaaaren duren want computer says no.

Bewust onbekwaam, zo openbaar mogelijk. Dementerende overheid.

Hand in vuur voor handreiking, conform de wet, mijn collega.

Gebruik nou in principe geen whattsapp. Kan uitgelezen worden, doet douane ook. Dat moeten we eerst besluiten. Is dat wat we willen? Ongelimiteerd alles bewaren moeten we ook niet willen. Is niet te doen, is wel technisch mogelijk. pfff.