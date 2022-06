Mark Rutte liegt over alles en achteraf heeft ie geen actieve herinnering meer. Superhandig. Moet ie wel al zijn sms'jes voor wissen, en zijn politieke handlangers ook. Dus dat doen ze - allemaal. Terwijl een deel van de media gewillig in de praktische smoes van de premier tuinde ("op het sim-geheugen passen inderdaad maar 20 berichtjes ja", zo wijsneusden velen), en een ander deel van de media verzuchtte dat de premier toch heus wel wat dingen geheim mag houden voor het publiek, zijn deze al deze handelingen domweg IL-LE-GAAL. Dus moet Wim Voermans, laatste staatsrechtgeweten van Nederland, weer omstandig uitleggen wat we allemaal al weten: Mark Rutte is een pathologische leugenaar die thans tegen het despotisme aanleunt en serieel ambtsmisdrijven pleegt. Maar gelukkig! Is er morgen een rondetafelgesprek, in een achterafzaaltje, met de altijd daadkrachtige Tweede Kamer (-Commissie Binnenlandse Zaken) en die gaan deze politieke misdaden ongetwijfeld keihard veroordelen, bijvoorbeeld aan de hand van position papers zoals deze van, jawel, Wim Voermans, echt heel interessant dus dat belooft weer politiek vuurwerk te wo....

Okee we doen echt ons best maar we bespeuren enige scepsis of misschien wel cynisme in onze ondertoon. Goh. Niks voor ons. We willen heus wel braaf de taak uitvoeren van hEt CoNtRoLeReN vAn De MaChT en zo, zeker in een land waar de serieuze media het nagenoeg allemaal nalaten, maar COME ON: iedereen weet al lang dat Mark Rutte nog liegt als hij lacht, dat wetten en regels niet voor hem gelden en dat de Kamer, intens verdeeld tegen zichzelf, nog te zwak is om door een verdedigingslinie van papiermaché heen te vallen. Dinsdagmiddag, 1700 uur, lekker in het daluur tussen de piepers met kotelet en worteltjes: een zaaltje verplicht verontwaardigde Kamerleden van een of ander commissietje tegenover de chronische middelvinger van Mark die zelf niet eens in de zaal zit, over ambtsmisdrijven die het patroon van zijn premierschap kenmerken. U kent de misdadiger, u kent zijn daderprofiel en zijn modus operandi (hij heeft zelfs zijn eigen maffia-landsadvocaten) en u weet dat niemand de ballen heeft om hem te stoppen. We wachten wel gewoon op de boeren. De groeten.