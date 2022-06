Ik begrijp die vvd-ers wel die zich niet meer in hun partij herkennen. Ik herken mezelf ookal 16 jaar niet meer in die partij.

Maar dat geldt voor meerdere partijen en hun achterban, want de Nederlandse politiek is echt kapodtstuk.

En ja, dan staan er ineens boeren voor je huis, zie je ineens zo'n omhooggevallen InHolland Facility NIMBY met d'r Nina Brink looks als een angstig konijntje in de camera's kijken. En alle politici buitelen over elkaar heen om hun afschuw uit te spreken.

Het is natuurlijk niet zo netjes, maar protesten en onvrede zullen niet minder worden. Want het probleem meneer (of in dit geval mevrouw), dat "onze" politiek kapodtstuk is, dat blijft.