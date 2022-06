Herkent u de vvd van tien jaar terug niet meer? Ligt niet aan u, want steeds meer vvd-politici herkennen de eigen partij ook niet langer. De oude liberale vvd is in een decennium aan Rutte-doctrine veranderd in een identiteitsloze middenpartij die met alle winden meewaait in een poging zoveel mogelijk macht in de zeilen te vangen. Iets dat onder meer blijkt uit de ingrijpende stikstofplannen die het huidige vvd-kabinet presenteerde en waar een groot deel van de achterban helemaal niet op zit te wachten. "Ruim vierhonderd vvd-leden dienen zaterdag op het vvd-congres een motie in waarin zijn het kabinet en de Tweede Kamerfractie oproepen: 'Doe Nederland dit niet aan.'" Vooral de provincies komen in opstand, want die zijn, terecht, bang dat bij de volgende Provinciale Staten-verkiezingen de kiezer massaal overstapt naar partijen als BBB en JA21. De mooiste reactie kwam van vvd-Statenlid Willemien Meeuwissen uit Drenthe die plots wakker werd in haar politieke kajuit, uit haar patrijspoort keek en zag dat de koers de afgelopen jaren flink is gewijzigd. "Wij begrijpen er helemaal niets van. Het is ook helemaal niet liberaal wat ze doet!", uit ze verbaasd over het beleid van vvd-minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Nee, dat is het inderdaad niet Willemientje, maar liberaal is het al jaren niet meer bij de partij van verbieden en gebieden, dus het is vooral schrikbarend dat je daar als vvd-bewindsvrouw nu pas achterkomt. We zijn nu al benieuwd wanneer ze ontdekt dat dat 'geen actieve herinnering' slechts een slap excuus is en de nieuwe bestuurscultuur exact dezelfde als de oude.