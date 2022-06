Je zegt: "Een vluchtelingekamp in Libanon. Is het daar dan niet veilig?"

Nee.

"The State Security agency provides the Shawishes with the control they use to exploit camp residents and bully international aid organizations."

Het is daar zeer gevaarlijk. Syrische criminelen hebbend e controle over die kampen, buiten bewoners uit en stelen van de hulp. Mensen zitten daar in een uitzichtloze, gevaarlijke situatie. Het is er veilig in die zin dat je niet meteen doodgaat, maar van "een leven" is ook nauwelijks sprake. Het is een soort openluchtgevangenis. Geen kans op werk, school of opleiding. En 1 op de 4 inwoners van Libanon is vluchteling. Een doodarm land. Omgerekend zou dat neerkomen op 4 miljoen asielzoekers in ons land. Dus je kunt het ook zo zien:

Het feit dat je wigje hier heeft gestaan brengt je onvoorstelbaar veel geluk, vanaf je geboorte al. Andere mensen zijn minder fortuinlijk, geheel buiten hun schuld. Je jonge asielzoeker kan daar zomaar een voorbeeld van zijn.

En nee, ik zeg niet: Welkom welkom in ons land, maar alle asielzoekers maar bestempelen als vuil dat aan onze dochters zit, mag ook wel een beetje minder heftig aangezet worden.