De een rijdt op benzine, de ander op gas (LPG of LNG), maar beiden zorgen ze er persoonlijk voor dat er miljoenen mensen dood gaan aan orkanen, overstromingen, droogte, hongersnood en gedwongen migratie; fijnstof van remmen en banden; en meer gewauwel.



Dat we die miljoenen op onze overvolle Aarde toch al niet kunnen voeden of een plekje voor een huis aan kunnen bieden wordt niet over nagedacht. Dit zijn wel stiekem diezelfde mensen die dan niet willen dat de overflow van de AZC's in huizen bij hun in de straat worden neergezet.



Ga ik me afvragen wat nou makkelijker is: een band leegpompen, of een band leeg laten lopen?