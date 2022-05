Het was ons het seizoentje wel weer hoor, voor Ajax! Dat gedoe met Steven Berghuis, die van Feyenoord komt, en dat mag niet, ofzo. Een coronarel. Het voortdurende gezeik omtrent zeurkeepertje Onana. Die vermeende mishandeling van Labyad. Het uitfluiten van eigen spelers. Dickpics van geilneefje Marc Overmars. Een directie die al wist van het grensoverschrijdende gedrag van Overmars, maar 'm toch maar een contractverlenging onder z'n neus schoof. De epische zege op Dortmund. Maar ook: de dramatische uitschakeling in Europa. Supporters met bivakmutsen die stoer doen op een familievak vol PSV'ers en een bestorming van een invalidentribune. Rellen na de bekerfinale. Onrust in de selectie (maar dat komt van De T. en De T. is nu eenmaal De T.). De coach gaat weg. Oeverloos gejengel over wel of niet een penalty. Talloze bedreigingen voor de burgemeester omdat er geen massale huldiging plaats mag vinden op het Museumplein. En tussen al dat geëmmer door werd er 'gewoon' gevoetbald in de Eredivisie en bleek Ajax, net als nagenoeg ieder jaar, gewoon weer de allerbeste club van Nederland. NU LIVE, de kampioenswedstrijd van Ajax (tegen sc Heerenveen). De mensen uit Ede, Zutphen, Oss, Klazienaveen en Diepenveen die de titel van 'hun cluppie Ajax' komen vieren mogen naar het Veiligheidsrisicogebied. Later meer.

UPDATE 19" - 1-0 voor Ajax, Tagliafico, balletje leek wel uit maar niet volgens het varretje. Nico werd eerder deze week nog geëerd met prachtige streetart in Amsterdam

UPDATE 32" - 2-0 door Steven Berghuis, die nog even zijn beide knieschijven breekt bij het juichen. Voetballers: kap nou eens met die domme knieslidings

UPDATE 38" - 3-0 Haller, pingel. Dat Heerenveen kan er ook echt helemaal geen zak van he

UPDATE RUST - Nou, dat Ajax is natuurlijk wel okee, maar FC Friesland is ook een potje ruk

Maar het was wel gezellig