Daar heb ik ook weer zin in. Tot voor kort kon het nog, moet nu helaas even wachten tot de Corona pas weer afgeschaft is. Ben volledig gevaccineerd, maar het eten smaakt me net wat minder als een ober mijn medische gegevens moet controleren in opdracht van een incapabele minister, dus hou ik de etentjes liever thuis, met familie, met vrienden, je kent dat wel, toch? Even verderop zijn we de Belgische grens over, daar gaat het leven gewoon door zonder app. Het leven is verrukkelijk.