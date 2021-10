Uiteraard kan ik zoals vrijwel iedere kerel allerlei scenario's en fases in mijn leven bedenken waarin dit heel welkom zou zijn (geweest). Je denkt dan aan een dag als bezorger, lekker in je vel. Uiteraard ben je vrijgezel en is je pielemuis schoon en geschoren, want actie kan altijd jeweettog. En dan twee van deze perfecte dames, in een stemming die perfect aansluit bij je zelfvoldane geilheid die dag. Ja, dat kan heel meaui zijn en levenslang een goed verhaal opleveren.

Maar in werkelijkheid: twee gedrogeerde wijven en een schimmige setting, terwijl je daar totaal niet op bent ingesteld. Er liggen nog drie lauwe pizza's te wachten in je scooterkoffer, je baas is een eikel als er klachten zijn. En misschien je snikkel al twee dagen niet gewassen, want je vriendinnetje zag je toch even niet. Net als in de film, net als in de film, maar dan toch niet heus.

Tja, dan zijn twee van die filmende knakworstgraaiers zeker niet wat je wil. Voelt als erg gore en foute boel. Of ik dan ook aangifte zou doen, dan moet het wel ver gaan. Heb in het uitgaansleven wel meer meegemaakt van veel te zatte wijven wat je als man echt niet zou mogen flikken.

Maar we kennen de feiten niet en dan gaat het voordeel van de twijfel wat mij betreft gewoon naar pizzameneer.