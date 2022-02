Zet dat filmpje van die contractverlenging wel in een ander licht hè. Dat schijtlollige gedoe met die telefoontjes en die belletjes. Was dat nou de telefoon waarmee hij zijn broekrechtsbuiten fotografeerde? "Hola Marc." Ja hola señor de voorzitter van FC Barcelona, maar ik ben even bezig met het versturen van een foto van mijn DICK. Want wat is er nou aan de hand: Edwin van der Sar en al die andere knakkers in de rvc en directie WISTEN vóór de contractverlenging van Overmars al dat hij fotootjes van zijn pielemuisje naar vrouwen stuurde. Die Edwin heeft dus jarenlang alle ballen tegengehouden maar met de balletjes en de paal van Overmars wist hij zich geen raad. En tóch gaven ze Overmars een contractverlenging. Want ja, de beste sportief directeur die ze ooit hebben gehad. En wat wil je ook, als zo'n vage smurf als Piel Brinkhuis je perschef is. Dan zit het rot gewoon: overal. ENFIN, succes met het keepen van je baan, Edwin!