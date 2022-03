Allemaal leuk en aardig die oorlog in Oekraïne maar nu is het tijd voor een andere oorlog; de enige tank in dit verhaal is een Argentijnse pantserwagen in het hart van de verdediging en de enige sluipschutter is een Serviër met een aanvoerdersbandje. Ajax tegen Benfica in de Champions League, allesbepalend voor een plek in de kwartfinale (en voor 12,5 miljoen euro). Man aan de keukentafel met een flesje bier, leesbril op z'n kop, de stemwijzer op het scherm, hand in een zak Cheetos en zijn dure hardloopschoenen werkeloos in de schoenenkast als stille getuigen van dik en verdrietig leven, jij als vrouw lekker op de bank voor de televisie met je lievelingssport, wegdromend bij een dickpic van Marc Overmars (van wie je nog een dekbed hebt) en / of een heerlijke steekpass van Steven Berghuis. ENFIN, de uitwedstrijd in Lissabon eindigde in 2-2, dus Ajax hoeft alleen maar ff te winnen van die sardientjesprakkers om zich te voegen bij onder meer Manchester City, Liverpool, Bayern München en Real Madrid. HUP VOETBAL, hup Rinus Michels, hup Eric Viscaal. Live op RTL, stijlloze voorspelling 2-1, later meer!

UPDATE RUST - Ajax speelt Benfica helemaal van de mat. Nog wel 0-0

UPDATE 75" - Allereerste kans voor Benfica, wel meteen raak: 0-1

UPDATE EINDE - Ajax vliegt eruit. Darwin krijgt een Award