In Argentinië is het natuurlijk niet best gesteld met de persvrijheid, in Slowakije is die journalist en zijn verloofde vermoord door een Italiaanse "zakenman" met connecties diep in de overheid.

Hij moest het zwijgen opgelegd worden.

In Nederland hadden we natuurlijk al Theo van Gogh en later Peter R. de Vries. Beiden behoorlijk schokkend.

Echter, de olifant in de kamer is natuurlijk niet deze heftige incidenten.

De echte olifant in de kamer is het gigantische aantal journalisten wat wordt belaagd, bedreigd en onheus bejegend omdat er hier in Nederland een zooitje debielen wonen die het 'niet eens zijn' met de feiten en de mensen die het nieuws verslaan daarom maar te lijf gaan. Ja, de extreme gevallen krijgen we wel te zien op het nieuws maar voor 1 ieder die wel eens op het open riool Twitter gaat kijken kan al ruiken hoe kritische journalisten bedreigd worden. Vele idioten daar wanen zich anoniem en denken daardoor dat ze van alles kunnen doen en laten.

Deze psychiatrische patiënten zijn een wezenlijk gevaar. En komen verdacht vaak uit een politieke hoek waar complotonzin aan de orde van de dag is.

*wijst met vinger*

Die inderdaad ja.