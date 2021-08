Een vlammende nacht in Groningen, want daar vlogen de molotovcocktails door de lucht. In dit geval met de woning van journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom als eindbestemming, zo meldt journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. De politie bevestigt de vondst van "brandbaar materiaal" en onderzoekt deze aanslag op deze Groningse tikgeit. Ja, u dacht misschien dat geweld tegen journalisten een Randstedelijk randverschijnsel was, maar in het hoge noorden kunnen ze er ook wat van. Groeneveld schrijft voor een jong publiek over kroegjes, restaurants en evenementen, maar ook over malafide huisjesmelkers en andere tuig dat een studentenstad aantrekt. En dat ligt blijkbaar gevoelig. Twee jaar geleden vlogen al stenen door zijn ruit en werd zijn adres gedeeld op internet en nu zijn de critici van de criticus opgeschaald naar vlammend materiaal. Weinig subtiel en zonder afzender, dus met de arrogantie dat hij wel zou weten van wie het kwam. Alsof er niet meer flutverhuurders met tere zieltjes in de stad wonen. Stuur de volgende keer gewoon een boze brief, boek een extra therapiesessie, of nog beter: wees geen verwerpelijke vastgoedondernemer. Maar blijf vooral eens met uw poten van journalisten. Het is niet alleen een teken van zwakte, maar de journalist stopt echt niet en nu bemoeit de politie er zich ook mee. Volkomen nutteloos dus, maar we moeten ook niet te veel verwachten van ondernemers die meteen naar brandende flessen grijpen als het even tegenzit.