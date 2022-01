John van den Heuvel zou wel eens goed weggekomen kunnen zijn donderdag. In de auto van Mourad O. zijn een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden, waaronder een cryptotelefoon. Om die reden houdt de rechter-commissaris hem toch nog even wat langer vast, al zegt zijn advocaat Veerle Hammerstein (werkzaam bij dit kantoor) dat het allemaal op "een misverstand" berust. Ze zat daarom zaterdag al met drang in onze mailbox, omdat wij een aantal feiten bij elkaar gegoogeld hadden nadat we dankzij bronnen de achternaam van Mourad hadden achterhaald en een paar kruisverbanden konden leggen op basis van bronnen plus openbaar vindbare informatie.

Van den Heuvel vertelde zelf bij RTL Boulevard indrukwekkend ontspannen (kijktip!) over het verloop van afgelopen woensdag. Over hoe zijn auto al in Amsterdam door motorscooters werd achtervolgd en zijn veiligheidscolonne uiteindelijk met 200+ km/u naar Driebergen beukte om de misdaadverslaggever in veiligheid te brengen bij het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid. Behalve de RS3 van Mourad O. was er mogelijk nog een tweede snelle auto betrokken bij de achtervolging.

Waarom je in vredesnaam je eigen auto - althans, op naam van zijn vader - zou gebruiken bij zo'n achtervolging (en wat daar mogelijk het doel van was) is wel een raadsel. Bovendien heeft Mourad dus een bedrijf in de aanleg van laadpalen voor EV's en bij de klimaatmaffia verdien je zowel goed geld, als ook legaal. Misschien was hij een spotter, suggereert Van den Heuvel bij Blvd. Hij heeft in ieder geval aantoonbaar banden met "meerdere spelers in de periferie rond Ridouan Taghi" (AD) en is vorig jaar gehoord in het Marengo-proces tegen een liquidatie-verdachte.

Zelf heeft hij ook een strafblad. AD schreef al dat hij veroordeeld was voor het beroven van een wietkwekerij. GeenStijl vond een nog oudere zaak: in 2007 werd Mourad O. veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij in 2006 bij een ruzie in zijn eigen straat iemand met twee messen neerstak, waarbij deze Redouan (naam slecht geanonimiseerd op Rechtspraak.nl) het volgens het vonnis "slechts aan het toeval te danken" heeft dat hij een 12 centimeter diepe steek in de hartstreek overleefde.

Maar goed, volgens zijn advocaat berust alles dus op een misverstand. Zijn omgeving 'kan zich niet voorstellen' dat hij het op Van den Heuvel gemunt had. En met een eigen bedrijf (dat geen malafide witwaskapsalon is of zo) lijkt zijn leven zich richting recht pad te begeven. We wachten een verklaring voor bivakmuts, cryptofoon en verkeersgedrag rustig af.