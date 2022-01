In de zaak rond de mogelijke aanslagpoging op John van den Heuvel, donderdag op de A2, kreeg GeenStijl via een kuchende man in een smeerput de volledige NAW van de eigenaar van de auto. Die is geboren in 1958 en de verdachte is 36, dus we gingen eerst uit van gestolen auto en/of valse platen. Maar nu is er een naam van de verdachte: Mourad O. Die O. rijmt met de achtnaam van de eigenaar van de Audi: H. Ouirzane. Die H. staat voor Hassan en die kreeg in 2017 een lintje als medeoprichter en bestuurder van de Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (MORK). "Deze raad werd in 1999 opgericht met als doel wijkbewoners actief te laten deelnemen in de maatschappij. Zo ondersteunt Ouirzane Marokkaanse ouders bij de opvoeding van hun kinderen in de maatschappij", lezen we in zijn huldigingsartikel op AD uit 2017.

Mourad Ouirzane heeft een belang in de financiële holding Chargepoint4U, die hoort bij Charge4U. Dat is een bedrijf voor de installatie van thuisladers voor EV's. De holding zit in de wijk Ondiep maar de BV staat in Rivierenwijk op hetzelfde adres geregistreerd als MORK. Hassan de gedecoreerde opvoedhulp heeft helaas zijn eigen zoon niet helemaal kunnen ondersteunen in zijn deelname aan de maatschappij: "[Mourad] heeft een strafblad, maar niet voor zware zaken, en komt zeer in de marge voor in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi cum suis", schrijven de immer goed geïnformeerde Paul Vugts en Wouter Laumans. En nu de naam Taghi gevallen is, weet je dat die RS3 met Mourad O. achter het stuur niet zomaar aan het bumperkleven was bij de beveiligde colonne van John van den Heuvel de A2. Er gaan daarnaast ook geruchten dat er twee scooters en een auto in beslag zijn genomen elders in Utrecht bij een familielid.

Het verlengde voorarrest op 'verdenking van het voorbereiden van ‘een ernstig misdrijf’ komt gezien de Marengo-connectie niet uit de lucht vallen - al schrijven Vugts en Laumans ook dat "het incident nog door raadsels is omgeven." We lezen ook dat "Mourad O. meerdere spelers kent in de periferie rond Ridouan Taghi, maar het is nog onduidelijk of hij enigerlei serieuze rol speelde in het milieu om hem heen." Hij werd wel gehoord als getuige in de Marengo-zaak tegen Taghi, maar beriep zich op zijn verschoningsrecht. Met welke reden en in opdracht van wie hij op de A2 bij Van den Heuvel reed, is afwachten. Misschien wat ie gewoon onderweg naar huis.

Kleine disclaimer bij de foto: dat is een uitgelichte uitsnede van een foto op Autogespot.nl van begin vorig jaar. De bestuurder kan in plaats van Mourad ook broer Wadii zijn, die verder nergens in deze zaak genoemd wordt. Het is hoe dan ook dezelfde auto, die dus op naam staat van vader Hassan Ouirzane.