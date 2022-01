We weten nog heel weinig (zeg maar gerust vrijwel niets) over de aanleiding voor de opzichtige evacuatie van misdaadverslaggever John van den Heuvel van de A2 gisteren, maar we weten wel dat de bumperklever in de Audi RS3 die door zwaarbewapende agenten in de boeien werd geslagen een 36-jarige Utrechter is. U weet wel, uit de regio waar Taghi en zijn bende vandaan komen. Vermoedelijk gaat het om bovenstaand individu, want die werd eerder gespot in dezelfde auto, maar aangezien dat nog niet is bevestigd en ook niet iedere passagier van Epsteins vliegtuig direct schuldig is (maar wel verdacht) krijgt hij voor nu nog even een balkje. De politie verdenkt de Domstad-inwoner blijkbaar van meer dan alleen bumperhangen, want hij zit nog immer achter tralies. De man die mogelijk wel weet wat er gaande was, John van den Heuvel, spreekt over een "onoverzichtelijke, mogelijk verdachte situatie", maar houdt verder wijselijk zijn mond. We weten in ieder geval dat als gevolg van een "incident" zijn beveiligers een voorzorgsprotocol activeerden en er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen. Van den Heuvel is daarna naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden en we zeggen niet dat dat het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen was, maar daar stonden rond die tijd wel verdacht veel agenten met automatische wapens en kogelwerende vesten voor de deur. Over beveiliging gesproken: bij de woning van John is het ook gezellig druk. Wordt ongetwijfeld vervolgd en hopelijk niet met een overgehaalde trekker.

UPDATE: De man wordt officieel verdacht van "het voorbereiden van een ernstig misdrijf". Hij blijft zeker drie dagen langer in voorarrest.