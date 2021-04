Dat is hetzelfde soort redenatie als "ja het is toch logisch dat moslimse jongeren gaan hangen, rellen, intimideren, stelen want er is geen buurthuis in hun wijk/het is ramadan/ze voelen zich gediscrimineerd/het is corona/hun gezin is te groot/hun flat is te klein/ etc etc etc. Allemaal geen reden om je als een debiel te gaan gedragen.