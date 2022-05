Goedemiddag en welkom bij het wekelijkse asielinstroom-topic over de massa-immigratie, want het is maandag, de dag dat de rijksoverheid per rijksoverheidspagina officieel bekendmaakt hoeveel asielinstroom er de afgelopen week Nederland weer binnen geasielinstroomd is. Niet dat er plek in Nederland is, want Nederland is vol, grotendeels overvol cq tjokvol en mudjevol. Wist u trouwens dat we 111 AZC's in Nederland hebben? HONDERD EN ELF. Jeetjemina, honderdelf, da's bijna tien AZC's per provincie. En die 111 AZC's zitten allemaal vol, want WE HEBBEN GEEN HUIZEN MEER.

Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc’s. Die zitten vol, mede doordat zo’n 13.000 statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, wachten op een woning. (HET PAROOL)

Je zou toch zeggen HOUD EEN SOP met de asielinstroom. Maar we hebben handjes nodig op Schiphol voor de koffers, want de Generatie Rob Jetten wil graag naar het buitenland, om selfies te maken.

PERSALARM: Al 4300 Oekraïeners aan het werk op Schiphol (UWV)

Update: Asielinstroom week 17 bedroeg ongeveer 800