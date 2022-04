Vriendelijk verzoekje van de mannen en vrouwen in het blauw in hun jaarlijkse PR-momentje: stop eens met het meppen van de mannen en vrouwen in het blauw. Valt gewoon in het rijtje met dingen die u niet doet; zoals puppy's trappen, baby's schudden en geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Maar net zoals dat laatste gebeurt het geweld tegen agenten nog te vaak en ook de hermandad ziet dat het een en ander met elkaar te maken heeft. "Het repressieve optreden van de politie lijkt in 2021 een reden te zijn voor agressie en geweld tegen politieambtenaren. Desondanks is het aantal politiemensen dat vorig jaar met agressie en geweld werd geconfronteerd stabiel ten opzichte van het jaar ervoor: in 2021 werden 13.000 meldingen gedaan." Maar in het geval van de koffiedrinkende wappies lag het volgens de dienders toch echt aan de demonstranten zelf. "Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie." Dan kunt u ook, op eigen risico, wijzen op het onnodig agressieve veldjeruimen van de ME, maar laten we die discussie lekker achterlaten in 2021. Was er dan ook nog goed nieuws? Jazeker, u schold minder vaak agenten uit en het aantal geweldsincidenten in de horeca (want dichte horeca) en het aantal meldingen van mishandeling daalden. Goed gedaan! En deze cijfers gaan over 2021 en inmiddels leven we in een nieuwe postcorona wereld. Nu de pandemie achter de rug is en iedereen weer gewoon thuis koffiedrinkt, kunnen we het geweld tegen de politie en politiegeweld gewoon achter ons laten en verder leven in een wereld van vrede en blijheid. Toch?